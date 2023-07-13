Свитолина потерпела досадное поражение в полуфинале Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграла в полуфинале Уимблдон 2023 года. Ее соперницей была чешка Маркета Вондроушова.

Элина Свитолина – Маркета Вондроушова 0:2 (3:6, 3:6)

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Элина Свитолина только в третий раз в карьере вышла в полуфинал турниров серии Grand Slam. Но с выступлением в финале придется подождать. В полуфинале Уимблдона украинка несколько досадно уступила Маркете Вондроушовой из Чехии.

Начали матч теннисистки довольно ровно. А дальше Вондроушова начала активно использовать "укороченные" удары, с которыми Свитолина не всегда могла справиться. Это привело к тому, что три свои последние подачи в первом сете Свитолина проиграла, оформив только один брейк.

Неудачная игра против соперницы продолжилась и во втором сете. Украинка совершала немало непринужденных ошибок, которые и приносили результат сопернице. Вондроушова повела 0:4.

И только после этого Свитолина сделала обратный брейк. Дальше довольно легко взяла следующую свою подачу. И снова оформила брейк, сократив отставание в счете.

Было ощущение, что Свитолина снова сможет перевернуть матч себе на пользу. Но не сложилось. Свитолина проиграла свою последующую подачу, а затем Вондроушова забрала свою подачу и победила. Именно она сыграет в финал Уимблдона.

Таким образом, Свитолина не сумела взять реванш у Вондроушовой за поражение на Олимпиаде-2020. Тогда соперницы тоже встретились на стадии полуфинала и чешка сумела победить и выйти в финал.

Видеообзор матча Свитолина – Вондроушова