Свитолина в валидольной финале с Корне взяла трофей турнира в Чикаго

Элина Свитолина сыграла в финале WTA 250 в Чикаго (США) против Ализе Корне из Франции. Первая ракетка Украины получила свой первый титул в сезоне.

Элина Свитолина (Украина) – Ализе Корне (Франция) 2:0 (7:5, 6:4)

Элина Свитолина в полуфинале переиграла шведку Ребекку Петерсон. Ализе Корне одолела россиянку Варвару Грачеву, которая остановила в четвертьфинале другую украинку Марту Костюк.

Для украинки этот финал стал 19-м в карьере, а для Ализе – 14-й.

Интересно узнать Свитолина попытается сотворить чудо: соперницы украинских теннисисток на старте US Open

Украинская теннисистка очень убедительно начала матч. Элина взяла три гейма подряд. Корне ничего не могла сделать с почти идеальной игрой первой ракетки Украины. Следует отметить второй гейм, когда украинка отыгралась с 0:40 и выиграла этот сложный розыгрыш.

Французская теннисистка размочила счет только в четвертом гейме – 3:1. Этого Корне хватило, чтобы включиться в игру и уже добавить в свой актив три гейма – 3:3. Элина потеряла огромное преимущество в счете.

Ключевым стал одиннадцатый гейм, когда украинка выглодала розыгрыш – 6:5. В следующем Корне пыталась снова сравнять счет, но ничего не удалось – 7:5 партия за Свитолиной.

Девушки сделали по одной подачи на вылет, Корне допустила одну двойную ошибку. Зато в этом показателе украинка играла идеально.

Элина знала соперницы один гейм на своей подаче, а теннисистка из Франции сделала таких два подарка 26-летней одесситке.

Победный розыгрыш Свитолиной: видео

Традиционная нервная развязка от Свитолиной

Представительница Франции взяла медицинский тайм-аут, который был не единственным в игре для нее. Второй сет начинался по сценарию первого – Элина повела в счете 3:1.

Французская теннисистка сократила отставание до минимума 3: 2. Это еще больше разозлило украинку, которая под ноль взяла подачу соперницы – 4:2 Элина была в двух шагах от победы и трофея.

Свитолина "наступила на те же грабли", что и в первой партии, позволив 68-й ракетке мира по брейком приблизиться в счете – 4:3. Не выходи украинцы легко и без драматизма одерживать победы. Фанатам Украинцам прибавилось седых волосков на голове.

Элина делала подарки соперницы в тех случаях, когда точный удар мог решить судьбу гейма. Однако характер бойцовский дух украинском позволил ей взять подачу Корне – 5:3.

Свитолина подавала на матч. Но опять без нервов не обошлось. Два брейка преимущества Корне и 5:4. Большое желание Свитолиной позволило ей взять десятый гейм и завершить матч – 6:4.