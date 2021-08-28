Сложное начало для украинок

Сразу четыре украинские теннисистки будут бороться за трофей US Open в основной сетке. Худший жребий выпал 21-летней Даяне Ястремской. Одесситка уже в первом круге сойдется с экс-первой ракеткой мира Анджелик Кербер из Германии.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет против Ребекки Марино из Канады. Канадка впервые с 2011 года выступает на US Open. Лучший результат на турнире она показала в 2010 году, когда дошла до второго круга.

Свитолина попробует в хорошем настроении подойти к US Open. Элина пробилась в финал турнира в Чикаго, где сыграет против Ализе Корне из Франции.

19-летней Марте Костюк также попался не лучший жребий. Девушка померится силами с непростой теннисисткой из Греции Марией Саккари. К слову, Марта перед стартом Открытого чемпионата США сыграла на турнире WTA 250 в Чикаго. Украинка остановилась на стадии четвертьфинала, где проиграла россиянке Варваре Грачевой.

Ангелина Калинина в 1/64 финала сыграет против Маяр Шериф, которая попала в основную сетку в статусе "лаки-лузера". Для египтянки это дебютное выступление на US Open.

Все украинские теннисистки начнут свои выступления 30 августа.

Трое украинок пролетели мимо основы US Open

Екатерина Козлова, Леся Цуренко и Катарина Завацкая не смогли пройти квалификацию турнира. Завацкая в двух сетах проиграла в первом круге представительнице Польши Урсуле Радванской.

Козлова не смогла противопоставить ничего испанской сопернице Кристине Букси. Дальше всего в квалификации прошла Цуренко. Леся одержала победу над австралийкой Эллен Перес. Но уже в следующем матче проиграла Анне Каролине Шмидловой из Словакии.