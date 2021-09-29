Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Чикаго
29 сентября 2021 , 21:06Читати новину українською
Источник:24 канал
Элина Свитолина удачно стартовала на турнире WTA в американском Чикаго. Украинская теннисистка уверенно победила Аманду Анисимову из США.
Элина Свитолина – Аманда Анисимова 2:0 (6:4, 6:3)
К слову Свитолина покинула топ-5 рейтинга WTA, падение Ястремской
Свттолиной понадобился 1 час и 20 минут, чтобы победить 20-летнюю Анисимову.
В первом сете Свитолиной удалось оформить два брейка при одном у соперницы. Элина реализовала свой первый же сет-пойнт.
На старте второй партии украинка сразу взяла подачу Анисимовой, однако американка сделала обратный брейк.
В 5 гейме Свитолина снова выиграла на подаче Аманды и повела 5:3. В 9 гейме на подаче соперницы Свитолина сумела выиграть матч.
Украинки вылетели из турнира в Чикаго
- Кроме Свитолиной, в основном раунде выступали еще трое украинок. Жеребьевка 1/32 финала свела Екатерину Козлову и Марту Костюк.
- Неожиданную победу и проход в следующий раунд оформила Козлова. Однако в 1/16 финала украинка уступила румынке Елене Габриэле Русе.
- Именно против Русе 27-летняя Свитолина сыграет в 1/8 финала.
- Еще одна украинка Даяна Ястремская также стартовала в 1/32 финала. Даяна обыграла Ализе Корне, после чего уступила Элизе Мертенс.