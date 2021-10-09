Тереза ​​Мартинцова – Элина Свитолина 0:2 (2:6, 5:7)

Поединок длился 1 час 9 минут и завершился победой украинки в двух сетах – 2:6, 5:7.

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Для теннисисток это была первая встреча на корте.

Стоит отметить, что для Свитолиной это был первый матч на турнире – стартовый раунд она пропускала. Следующей соперницей седьмой ракетки мира будет румынка Сорана Кырстя, которая занимает 40-е место в рейтинге WTA.

Еще одна украинка Марта Костюк во втором круге встречалась с экс-первой ракеткой мира Симоной Халеп из Румынии и проиграла в двух сетах – 6:7, 1:6.

Свитолина – Мартинцова видеообзор