Тереза Мартінцова – Еліна Світоліна 0:2 (2:6, 5:7)

Поєдинок тривав 1 годину 9 хвилин і завершився перемогою українки в двох сетах – 2:6, 5:7.

До слова Індіан-Веллс: Ястремська обіграла 18-річну француженку в першому колі

Для тенісисток це була перша зустріч на корті.

Варто зазначити, що для Світоліной це був перший матч на турнірі – стартовий раунд вона пропускала. Наступною суперницею сьомий ракетки світу буде румунка Сорана Кирстя, яка займає 40-е місце в рейтингу WTA.

Ще одна українка Марта Костюк у другому колі зустрічалася з екс-першою ракеткою світу Сімоною Халеп з Румунії і програла в двох сетах – 6:7, 1:6.

Світоліна – Мартінцова відеоогляд