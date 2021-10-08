Даяна Ястремская – Эльза Жакемо 6:2, 6:4

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Поединок продолжался чуть более 1,5 часа. Ястремская записала в свой актив по 3 брейка в каждой партии, а на своей подаче проиграла 3 гейма за матч.

Отметим, что это седьмая подряд победа Дайаны над соперницами из Франции.

Во втором круге Ястремская встретится с Паулой Бадоса из Испании.

Ранее победу в первом раунде получила еще одна украинка Марта Костюк, которая разобралась с китаянкой Чжан Шуай – 6:3, 1:6, 6:2. Ее следующей соперницей будет экс-первая ракетка мира Симона Халеп.

Добавим, что также в основной сетке сыграет лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина. Ее соперницей во втором раунде станет чешка Тереза ​​Мартынцова. А еще для двух наших соотечественниц первый раунд стал непреодолимым барьером. Ангелина Калинина уступила американке Шелби Роджерс – 6:7, 2:6, а Екатерина Козлова не смогла справиться с россиянкой Людмилой Самсоновой – 4:6, 6:7.