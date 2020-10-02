Единственная теннисистка из украинок, которая осталась на Ролан Гаррос, Элина Свитолина (№5 WTA) в третьем круге турнира вышла на корт против первой ракетки России Екатерины Александровой (№31 WTA). Украинка в сложном матче одолела соперницу.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. Украинка в двух сетах победила представительницу России, пишет 24 канал.

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Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) 2:0 (6:4, 7:5)

Четыре минуты понадобилось Свитолиной, чтобы взять свою подачу в первом гейме. Александрова даже однажды вышла на брейк-пойнт, но Элина собралась и выиграла два подряд мяча. Россиянка быстро ответила и забрала второй гейм в свой актив.

Такая ровная игра на корте продолжалась в течение восьми геймов, когда счет встречи был 4:4. Ключевым геймом для украинки стал девятый гейм, в котором несколько раз было "ровно", но украинка благодаря подаче и мощному удару оставила подачу за собой. Решающий шестой гейм Свитолина взяла под "ноль" – 6:4.

Очень сложный поединок для обеих теннисисток. Россиянка не дала Свитолиной легко взять хотя бы один гейм в первой партии. В начале второго сета обе теннисистки отдали подачи друг другу. При счете 2:2 Свитолиной удалось выйти вперед в сете, она взяла брейк-пойнт на своей подаче.

Александрова не опускала руки и сравняла счет 4:4. Казалось, что Свитолина легко возьмет девятый гейм, но российская теннисистка вновь свела попытки украинки до минимума, сравняв счет в гейме 40:40, но теннисистка из России неудачно сыграла на укороченном ударе, мяч после которого полетел в аут – 5:4 в пользу Элины Свитолиной.

В следующем гейме, что-то невероятное показывала на корте россиянка и при счете 30:40 чудом успела отбить коварный укороченный от Элины – 5:5.

Девять минут длился гейм. Свитолина позволила сопернице выйти на брейк-пойнт. Но потом счет колебался между "больше" у украинки или "ровно". К счастью, Элина оставила подачу у себя и обеспечила себе как минимум тай-брейк во втором сете – 6:5.

Александрова занервничала на своей подаче и буквально подарила гейм Світоліній – 7:5. Украинка вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Job done @ElinaSvitolina is the first seed through to R16, getting past Alexandrova in straight-sets 6-4, 7-5. #RolandGarros pic.twitter.com/JugDz3k4aS — Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020

В победном матче Свитолина сделала две подачи на вылет, а вот Александрова – 2. Шесть двойных ошибок на своей подаче сделала украинская теннисистка. Победу украинка получила и вследствие меньшего количества невынужденных ошибок – 30. Россиянка сделала на 18 ошибок больше – 48.

В следующем раунде Элина Свитолина встретится против победительницы пары Гарсиа / Мертенс.