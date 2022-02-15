Элина Свитолина – Майар Шериф 6:2, 6:3
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Матч продолжался 1 час и 28 минут. Свитолина ни разу не подала на вылет, допустила 4 двойных ошибки и использовала 4 из 11 брейкпойнтов, сообщает 24 канал.
Дальше по сетке украинка сыграет с Элизой Мертенс из Бельгии (№22 WTA) или Жиль Тайхманн из Швейцарии (№35 WTA).
Отметим, что Свитолина выиграла турнир в Дубае дважды (2017 и 2018). В 2019-м дошла до полуфинала, а последние два года уступала в первом круге.
Другие украинки на турнире
- Также успешно преодолела стартовый раунд и Даяна Ястремская. Пройдя квалификацию, где были выиграны три матча, одесситка оказалась сильнее румынки Ирины Бегу.
- Еще одна украинка, 19-летняя Марта Костюк, выступит в первом круге турнира. Ее соперницей в этот вечер станет вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко.