Еліна Світоліна – Маяр Шериф 6:2, 6:3

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Матч тривав 1 годину та 28 хвилин. Світоліна жодного разу не подала на виліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 4 з 11 брейкпойнтів, повідомляє 24 канал.

Далі за сіткою українка зіграє з Елізою Мертенс із Бельгії (№22 WTA) або Жиль Тайхманн зі Швейцарії (№35 WTA).

Зазначимо, що Світоліна виграла турнір у Дубаї двічі (2017 та 2018). У 2019-му дійшла до півфіналу, а останні два роки поступалася у першому колі.

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