Свитолина и Стаховский продали исторические ракетки на аукционе для помощи украинцам

Украинские теннисисты не перестают сокращать свою помощь в войне против России. Элина Свитолина и Сергей Стаховский продали на аукционе свои памятные ракетки.

Исторические вещи от теннисистки

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла участие в благотворительном аукционе перед стартом Уимблдона-2022. Украинка выставила свою ракетку и форму, в которой сыграла в бронзовом финале Олимпийских игр-2020 в Токио. Эти вещи стали памятными для Элины из-за того, что именно у них она принесла историческую олимпийскую медаль для Украины по теннису.

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Напомним, что Свитолина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в борьбе за олимпийскую бронзу. Все вырученные за аукцион в Фехгеме пойдут на счет Фонда украинской теннисистки.



Аукцион от Светолиной / Фото из инстаграммы OUTSIDE THE BALL

В 2022 году Свитолина приехала на Уимблдон в статусе болельщицы и гости. Элина пропускает сезон из-за беременности. Поэтому вне теннисного времени она тратит на помощь Украине.

Польский теннисист Губерт Гуркач пообещал за каждый сделанный эйс (подачу на вылет) отдавать 100 евро в поддержку Украины.

Напомним, что Уимблдон-2022 станет историческим. У турнира забрали рейтинговые очки из-за отстранения российских и белорусских теннисистов.

Еще один аукцион

Сергей Стаховский почти сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину вернулся в родную страну, чтобы встать на ее защиту. Также бывший теннисист помогает финансово и гуманитарно.

На этот раз спортсмен продал на аукционе в Братиславе свою ракетку, в которой провел последний матч за сборную Украины. За нее отдали 12 тысяч евро, переведенных на счета Фонда Госпитальеров Украины.



Стаховский продал ракетку / Фото из твиттера экс-тенсисиста

Недавно Стаховский в компании тоже бывшего украинского теннисиста Александра Долгополова съездили на передовую, чтобы передать ребятам необходимую помощь.