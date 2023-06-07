Приехал не на фарт: Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос – фото с трибун

Левый вингер лондонского Челси Михаил Мудрик второй раз за недолгое время посетил теннисные соревнования. Футболист приехал в Париж, чтобы поддержать свою землячку Элину Свитолину.

Футболист сборной Украины посетил четвертьфинальный матч Элины Свитолиной против белоруски Арины Сабаленко. Михаил поделился фотографией с трибун на Ролан Гаррос.

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Поддержка Мудрика не помогла

"Болеем", – коротко подписал фотографию Мудрик, обозначив страницу Свитолиной в инстаграмме.



Мудрик посетил матч Свитолиной на Ролан Гаррос / Скриншот с инстаграмма футболиста

К сожалению, Мудрик приехал не на удачу. Свитолина в двух сетах уступила фанатке Александра Лукашенко – дважды по 4:6 и покинула Ролан Гаррос.

Элина стала лучшей из украинок на соревнованиях в Париже. Полуфиналы Ролан Гаррос пройдут без представительниц Украины.

После поединка местная публика уже традиционно освистала украинскую теннисистку за то, что она не пожала руку сопернице из страны-агрессора. Свитолина же на пресс-конференции объяснила, что не будет продавать свою страну ради приверженности болельщиков. Поэтому не уступит свои принципы.

Что касается Мудрика, то сезон-2022/2023 уже окончен. Впереди у Михаила матчи за сборную Украины и даже возможно выступления за "молодежку" на Евро-202. По крайней мере, все активно вангуют, поможет Мудрик молодежной сборной.

В своем первом сезоне за Челси украинец провел 17 неполных матчей, в которых отличился 2 ассистами. "Синие" провалили сезон, а Михаил вспомнил о Боге в своей публикации в инстаграмме по окончании сезона. Вместо этого левый вингер получит золотую медаль чемпиона Украины-2022/2023, ведь Шахтер торжествовал в текущем чемпионате, а Мудрик сыграл в первом круге соревнований.