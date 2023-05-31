Торжественная церемония награждения чемпионов УПЛ-2022/2023 состоялась в Доме футбола в Киеве. Золотые награды получили представители тренерского штаба во главе с Игорем Йовичевичем и другими функционерами донецкого клуба.
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Шахтер получил золотые медали УПЛ-2022/2023 / Фото донецкого клуба
Также медалями высшего сорта президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и директор УПЛ Евгений Дикий наградили 34 футболистов. Среди них нашлось место двум футболистам, которые уже покинули команду – Михаилу Мудрику и Сергею Кривцову.
Мудрик в середине января 2023 подписал долгосрочный контракт с Челси и стал самым дорогим трансфером в истории Шахтера – 70 миллионов плюс 30 миллионов бонусами. Однако за это время Михаил внес неоценимый вклад в игру и выступления "горняков".
- В сезоне-2022/2023 Кривцов отыграл за "горняков" 11 матчей, в которых не отличался результативными действиями.
- Мудрик провел в уходящем сезоне за Шахтер 18 поединков – 10 голов и 8 ассистов.
Относительно Кривцова, центрбек отдал команде 13 лет и 31 января нынешнего года перешел в американский Майами Интер, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм.
Шахтер в сезоне-2022/2023 в 14 стал чемпионом страны. До этого последний раз "горняки" торжествовали во внутреннем чемпионате в сезоне-2019/2020.
Все победители УПЛ-2022/2023
- Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин.
- Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов.
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Михаил Мудрик.
- Нападающие: Кевин Келси, Даниил Сикан, Андрей Борячук, Лассина Траоре.