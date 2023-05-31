Торжественная церемония награждения чемпионов УПЛ-2022/2023 состоялась в Доме футбола в Киеве. Золотые награды получили представители тренерского штаба во главе с Игорем Йовичевичем и другими функционерами донецкого клуба.

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Шахтер получил золотые медали УПЛ-2022/2023 / Фото донецкого клуба

Также медалями высшего сорта президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент УАФ Олег Протасов и директор УПЛ Евгений Дикий наградили 34 футболистов. Среди них нашлось место двум футболистам, которые уже покинули команду – Михаилу Мудрику и Сергею Кривцову.

Мудрик в середине января 2023 подписал долгосрочный контракт с Челси и стал самым дорогим трансфером в истории Шахтера – 70 миллионов плюс 30 миллионов бонусами. Однако за это время Михаил внес неоценимый вклад в игру и выступления "горняков".

В сезоне-2022/2023 Кривцов отыграл за "горняков" 11 матчей, в которых не отличался результативными действиями.

Мудрик провел в уходящем сезоне за Шахтер 18 поединков – 10 голов и 8 ассистов.

Относительно Кривцова, центрбек отдал команде 13 лет и 31 января нынешнего года перешел в американский Майами Интер, совладельцем которого является легендарный Дэвид Бекхэм.

Шахтер в сезоне-2022/2023 в 14 стал чемпионом страны. До этого последний раз "горняки" торжествовали во внутреннем чемпионате в сезоне-2019/2020.

Все победители УПЛ-2022/2023

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин.

Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель, Анатолий Трубин. Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов.

Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко, Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Михаил Мудрик.

Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Хусрав Тоиров, Нападающие: Кевин Келси, Даниил Сикан, Андрей Борячук, Лассина Траоре.

К слову. Впереди у Шахтера еще один матч УПЛ, в котором команда Йовичевича сыграет против Ворсклы.