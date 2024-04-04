Элина Свитолина – Дария Сэвилл 2:0 (6:2, 6:4)

Первой соперницей украинской теннисистки стала представительница Австралии Дарья Сэвилл. Поединок начался с гейма под ноль для Свитолиной, которая взяла подачу соперницы. Далее австралийка быстро показала Элине, что не будет дя нее "легкой прогулкой" эта игра, взяв гейм на мяче украинки, информирует 24 Канал.

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Третий гейм оказался самым продолжительным на старте матча. Только с третьего брейк-пойнта Свитолина взяла гейм и снова повела в счете 2:1.

Далее на американском корте Элина выглядела довольно уверенно и довела первый сет до 6:2 в свою пользу. В этом гейме Свитолина не сделала ни одной подачи навылет и ни одной двойной ошибки.

Уверенный старт от первой ракетки Украины

Вторая партия тоже началась с гейма для украинки на подаче соперницы – 1:0. А дальше защитила свою подачу увеличив свое преимущество до двух геймов.

Однако Сэвилл не только взяла третий гейм, но и взяла еще следующий под ноль на подаче Элины. Австралийка сравняла 2:2.

В пятом гейме обе теннисистки были близки к тому, чтобы взять подачу друг друга. Очень изнурительный гейм был в пользу Свитолиной, которая не дала Дарье впервые в матче повести в счете – 3:2.

Вторая часть второй партии была более сложной для Элины. Но первая ракетка Украины смогла дожать непростую соперницу из Австралии – 6:4.

Элина Свитолина стала второй украинкой, которая пробилась в 1/8 финала в Чарльстоне. Также на этой стадии сыграет Ангелина Калинина, которая встретится с нейтральной россиянкой Дарьей Касаткиной.