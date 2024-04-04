Каролин Возняцки (Дания) – Ангелина Калинина (Украина) 0:2 (2:6, 3:6)

В американском Чарльстоне проходит престижный женский турнир категории WTA500. Среди участников соревнования были и четверо украинок, пишет 24 канал.

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Вторая подряд победа над Возняцки

Впрочем, Даяна Ястремская и Леся Цуренко уже завершили борьбу на первом же оппоненте. А вот Ангелина Калинина смогла выйти в 1/8 финала, хотя у нее была более сложная соперница.

Уроженка Новой Каховки начала свой путь в Чарльстоне с матча против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки. Датская теннисистка только в прошлом году вернулась на корт после трехлетнего перерыва.

Несколько недель назад Калинина и Возняцки выдали горячую битву в Майами. Ангелина уступала оппонентке 5:7, 2:5, но смогла сделать камбэк и выбить Каролин.

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В Чарльстоне Возняцки снова была фавориткой, но украинка не дала ей оформить реванш. На этот раз победа Калининой была более спокойной в два сета – 2:6, 3:6.

На счету Ангелины лишь один проигранный гейм на своих подача, один эйс и три двойные ошибки. В третьем круге соревнования украинка сыграет против "нейтральной" россиянки Дарьи Касаткиной.