Французская полиция начала расследование из-за подозрений в участии в договорном матче российской теннисистки Яны Сизиковой, выступающей в парном разряде турнира.

Вместе с американкой Мэдисон Бренгл Сизикова проиграла на турнире румынскому дуэту Андреа Миту и Патрисии-Марии Циг (6:7 (8), 4:6). Об этом сообщает издание Die Welt.

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Несколько букмекерских компаний получили огромное количество ставок на победу румынок в пятом гейме второго сета. Точная их сумма не называется, но, по информации информагентства, речь идет о сотнях тысяч евро.

При счете 2:2 во второй партии на подачу вышла Сизикова. За гейм она совершила две двойные ошибки и один раз поскользнулась, и они с американкой проиграли, не набрав ни одного очка. Сам матч закончился победой румынок (7:6, 6:4). Полиция уже начала расследование инцидента.

Яна Сизикова выиграла 43 турнира под эгидой ITF, а также одно парное соревнование WTA.

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