Українська тенісистка Еліна Світоліна 6-го жовтня несподівано програла у чвертьфіналі Ролан Гаррос. Аргентинка з українськими коріннями Надя Подороска завдала сенсаційної поразки Світоліній.

Еліна Світоліна – Надя Подороска 0:2 (2:6, 4:6)

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131-а ракетка світу перемогла Світоліну за одну годину та 20 хвилин. Про це повідомляє 24 канал.

Хід гри

Світоліна вдало розпочала гру, але не змогла розвинути успіх. Тенісистки обмінялися брейками, після чого аргентинка виграла 4 поспіль гейми.

Україна спробувала повернути інтригу в сет, зробивши ще один брейк. Проте 23-річна Подороска відповіла черговим брейком та взяла партію.

Другий сет увінчався нестабільною грою обох тенісисток на своїх подачах. Суперниці по черзі обмінювалися брейками поки Надя у 9-у геймі не захистила свою подачу та вийшла вперед – 5:4.

В 10-у геймі на подачі Світоліної Подороска заробила два матч-боли, проте українка героїчно відіграла їх. Третій матч-бол українка відіграти не змогла і поступилася.