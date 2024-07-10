В шаге от полуфинала: Свитолина проиграла Рыбакиной и выбыла из Уимблдона

В среду, 10 июля, на Уимблдонском турнире состоялся четвертьфинальный матч с участием Элины Свитолиной. Украинка противостояла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Элина Свитолина – Елена Рыбакина 0:2 (3:6, 2:6)

В предварительном раунде Элина Свитолина выбила из турнира китаянку Синь Ю Ван. А вот Елена Рыбакина пробилась в четвертьфинал на отказе "нейтральной" россиянки Анны Калинской, пишет 24 Канал.

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Свитолина уступила четвертой ракетке мира

В первых шести геймах на корте шла равная борьба. Игроки обменялись брейками, а счет был ничейным – 3:3. Однако следующие три гейма представительница Казахстана выиграла и закрыла сет – 6:3.

Вторая партия прошла с преимуществом Рыбакиной. В первом же гейме казахская теннисистка забрала подачу Свитолиной. Все попытки Элины восстановить паритет завершились безрезультатно. В итоге партия завершилась со счетом 6:2 в пользу Рыбакиной. Матч длился один час и две минуты.

Элина Свитолина не сумела повторить прошлогодний успех, когда пробилась в полуфинал Уимблдона. Таким образом, на травяном "мэйджоре" не осталось ни одной представительницы Украины в одиночном разряде.

В парных соревнованиях продолжает выступать Людмила Киченок, которая в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко сыграет в четвертьфинале.