С возвращением в Тур Элина Свитолина начала показывать более агрессивный теннис на корте. Игра украинской теннисистки приятно удивляет. Видно то, чего так не хватало украинцы в прошлом, когда она работала под руководством Эндрю Бэтлса.

Достойно внимания Свитолина подарила билеты на Уимблдон семье защитника ВСУ: щемящие видео

Свитолина: Всегда стремилась быть более агрессивной

Теперь Элин работает с новой командой, а ее личным тренером является бывший теннисист Рамон Слейтер, ранее работавший с экс-четвертой ракеткой мира Кики Бертенс.

Новый стиль помог украинцы уже выиграть один трофей по возвращении на корт и уже дойти до четвертьфинала Уимблдона-2023.

На пресс-конференции Свитолина рассказала, что всегда стремилась быть более агрессивной. Однако по возвращении ее взгляд на теннисные вещи и умение несколько изменился от того, какой был в Туре до беременности. Она открыла секрет, что повлияло на изменение ее игрового стиля.

Элина призналась, что чувствует себя прекрасно, хотя не может точно сказать, сколько лет еще продлится ее профессиональная карьера.

Но чувствую себя хорошо и комфортно на базовой линии. Немного сменила свою ракетку, струны. Также имею новую команду. Не пытаюсь быть такой, какой была раньше. Ладно, добилась неплохого рейтинга, номер 3 в мире, хорошие результаты. Но сейчас для меня это новая страница. Хочу привнести что-нибудь новое. Пока это хорошо работает. Если бы что-то было не так, должно быть, сделала что-то другое. Пока баланс был нормальным, результаты это подтверждают. Поэтому каждый раз, когда выхожу на корт, стараюсь работать над тем, о чем мы говорим с командой,

– сказала Свитолина.

Напомним, что 11 июля в 15:30 (с Киевом) Свитолину ждет четвертьфинал Уимблдона-2023 против первой ракетки мира из Польши Иги Швентек.

На пути к этому раунду Элина выбила белоруску Викторию Азаренко, впервые победившую в карьере. До этого было сыграно 5 матчей, у всех победу одерживала теннисистка из Беларуси.

Любопытно! Элина Свитолина смогла выбраться из топ-1000 вплоть до 76-й позиции, которую сейчас занимает. Однако после Уимблдона еще больше улучшит свое место в рейтинге WTA.