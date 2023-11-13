"Для него это непонятный шаг": как муж Светолиной отреагировал на ее поездку в Украину

Украинская теннисистка Элина Свитолина приехала в Украину. Она рассказала о своих эмоциях от поздно.

Элина вспомнила свою поездку в прошлом февраля, она отметила, что тогда "было довольно грустно" из-за блекаута. "Я чувствовала себя плохо на самом деле", – вспоминает она.

Смотрите также "Освободительная борьба продолжается": Свитолина и Жадан привезли дроны для бригады НГУ "Хартия" - фото

Реакция мужчины на поездку в Украину

"Но была хорошая погода, я с нетерпением ждала, когда увижу свою бабушку, родных, и уже как-то не уделяла особого внимания другим моментам. Да, были тревоги, и я, конечно, стараюсь соблюдать правила безопасности, но в общем я испытываю отличные эмоции от того, что я здесь", – сказала она.

Теннисистка рассказала, как ее муж Гаэль Монфис отреагировал на поездку в Украину. Она отмечает, что готовила его к этому около двух месяцев.

"Когда я ему сказала, что еду, то он это воспринял очень тяжело. Как я сама понимаю, то они не до конца осознают, что здесь происходит... То есть смотрят по телевидению о каких-то событиях... Я понимаю, что это для него стрессовая ситуация, для него это какой-то непонятный шаг, но мы каждый раз об этом говорили, в течение двух месяцев я говорила ему, что хочу поехать, хочу увидеть бабушку, хочу побыть в Украине, потому что есть много дел и по фонду, и по United24, хочу заехать в Харьков", – отметила Элина.

Свитолина подчеркнула, что каждый раз, когда она приезжает в Украину, получает крутые эмоции. "Хочу ехать домой, потому что не только Одесса и Харьков – это мой дом, а вся Украина в целом", – добавила спортсменка.

Поездка в военные