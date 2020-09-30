У другому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла мексиканку Ренату Сарасуа.

На прес-конференції в Парижі журналіст поцікавився у тенісистки, возить вона з собою свій талісман – іграшкову собачку на прізвисько Бобик.

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"Що ж, це дійсно хороше питання. Насправді, дуже сумно, але я загубила його у 2018 році. Я забула його в кімнаті. Було дуже сумно, вибачте (заплакала). Я його втратила. Ось так. Це іграшка, але він був моїм талісманом, він приносив мені удачу", – розповіла Еліна.

Elina Svitolina was reduced to tears after her match and needed a good 40 seconds to collect herself after [confusingly] being asked about her pet dog, which it turns out was a toy she lost. I don't know either. pic.twitter.com/Xp7k5NNE5t — Tumaini Carayol (@tumcarayol) September 30, 2020

У наступній стадії Roland Garros Світоліна зустрінеться з росіянкою Катериною Александровою (31 у світі).