Світоліна розплакалася на пресконференції через загублене іграшкове цуценя
У другому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла мексиканку Ренату Сарасуа.
На прес-конференції в Парижі журналіст поцікавився у тенісистки, возить вона з собою свій талісман – іграшкову собачку на прізвисько Бобик.
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"Що ж, це дійсно хороше питання. Насправді, дуже сумно, але я загубила його у 2018 році. Я забула його в кімнаті. Було дуже сумно, вибачте (заплакала). Я його втратила. Ось так. Це іграшка, але він був моїм талісманом, він приносив мені удачу", – розповіла Еліна.
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