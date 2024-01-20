Соперницам будет туго: Свитолина призналась, какую цель поставила перед собой на сезон
Источник:BBC
Элина Свитолина молниеносно вернулась в Тур после беременности, чем изумила не только болельщиков, но и своих соперниц. Первая ракетка Украины продолжает борьбу на корте Australian Open-2024.
20 января Элина сыграет против швейцарки Виктории Голубич за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В преддверии поединка Свитолина снова поделилась своими впечатлениями от возвращения на корт и оценила свой уровень игры.
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Оценила возвращение на корт и раскрыла секрет победы над Швёнтек
Украинская теннисистка не скрывает своей радости, ведь значительно улучшила мощность своего удара и стала подвижнее на корте после травмы косточки, полученной на US Open.
Свитолина вспомнила, как на своем первом турнире Grand Slam после рождения дочери Скай дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона.
Элина рассказала, что нужно для того, чтобы переиграть первую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек. Тогда украинка одолела польку в четвертьфинале Уимблдона-2023 – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6).
"Нужно быть острой", – коротко ответила первая ракетка Украины.
Выступление в Мельбурне и цель на сезон
Свитолина оценила свои выступления в Австралии и назвала цель нового сезона.
"После Уимблдона я взяла несколько дней отпуска, чтобы подумать о том, чего хорошего я достигла на корте и как справлялась с тяжелыми ситуациями. Иногда жизнь идет очень быстро - кажется, что скорость 200 миль в час - поэтому важно остановиться и оглянуться назад. US Open я двигалась не так хорошо, как хотела из-за травмы косточки, но теперь я вернулась и довольна своим прогрессом в Мельбурне", – рассказала Свитолина.
Что касается тенниса, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше, и физически становлюсь сильнее. Моя цель на этот год – вернуться в топ-10 мирового рейтинга, и учитывая, как я сейчас чувствую себя, я верю, что смогу это сделать,
– заявила Элина.