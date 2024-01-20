20 января Элина сыграет против швейцарки Виктории Голубич за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В преддверии поединка Свитолина снова поделилась своими впечатлениями от возвращения на корт и оценила свой уровень игры.

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Оценила возвращение на корт и раскрыла секрет победы над Швёнтек

Украинская теннисистка не скрывает своей радости, ведь значительно улучшила мощность своего удара и стала подвижнее на корте после травмы косточки, полученной на US Open.

Свитолина вспомнила, как на своем первом турнире Grand Slam после рождения дочери Скай дошла до четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона.

Элина рассказала, что нужно для того, чтобы переиграть первую ракетку мира из Польши Игу Швёнтек. Тогда украинка одолела польку в четвертьфинале Уимблдона-2023 – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6).

"Нужно быть острой", – коротко ответила первая ракетка Украины.

Выступление в Мельбурне и цель на сезон

Свитолина оценила свои выступления в Австралии и назвала цель нового сезона.

"После Уимблдона я взяла несколько дней отпуска, чтобы подумать о том, чего хорошего я достигла на корте и как справлялась с тяжелыми ситуациями. Иногда жизнь идет очень быстро - кажется, что скорость 200 миль в час - поэтому важно остановиться и оглянуться назад. US Open я двигалась не так хорошо, как хотела из-за травмы косточки, но теперь я вернулась и довольна своим прогрессом в Мельбурне", – рассказала Свитолина.

Что касается тенниса, я чувствую, что становлюсь все лучше и лучше, и физически становлюсь сильнее. Моя цель на этот год – вернуться в топ-10 мирового рейтинга, и учитывая, как я сейчас чувствую себя, я верю, что смогу это сделать,

– заявила Элина.

Любопытно! В настоящее время Свитолина занимает 23-ю позицию в рейтинге WTA (1972 очка). Однако удачное выступление в Мельбурне еще больше улучшит ситуацию украинки. Только на 39 баллов больше ее ближайшей соперницы из Беларуси Виктории Азаренко, выступающей в нейтральном статусе. От 20-го места, которое занимает Екатерина Александрова из России, в мировом рейтинге Элину удаляют всего 43 пункта.