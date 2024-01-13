Свитолина встретилась с украинской общиной Австралии: трогательные фото

Первая ракетка Украины Элина Свитолина готовится к старту в Открытом чемпионате Австралии. В преддверии важного турнира теннисистка встретилась с украинской общиной в Мельбурне.

В воскресенье, 14 января, начнется первый турнир серии Grand Slam в 2024 году. В основной сетке Australian Open-2024 примет участие рекордное количество украинских теннисисток.

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Накануне Australian Open-2024 Элина Свитолина встретилась с украинской общиной в Мельбурне. Звездная теннисистка отметила важность таких встреч и поделилась фотографиями с мероприятия.

Путешествуя по миру, я стараюсь использовать каждую возможность, чтобы встретиться с нашими людьми, особенно в эти темные времена для нашей страны,

– написала Светолина.

Встреча Светолиной с украинским общиной / instagram.com/elisvitolina

Также Элина поблагодарила земляков за гостеприимство и голос Украины на таком далеком от нас континенте! Кроме того, Свитолина уделила внимание своим маленьким поклонникам, с которыми провела автографсессию.

Свитолина вместе со своими искренними болельщиками / instagram.com/elisvitolina

Элина Свитолина в первом раунде Australian Open-2024 сыграет против Тайлы Престон. Матч 1/64 финала состоится 15 января. В случае успеха украинка может встретиться с победительницей матча Кайла Дэй (WTA: 86) – Виктория Томова (WTA: 77).