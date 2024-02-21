Суперниці двічі в кар'єрі визначали до цього сильнішу на корті між собою. Наразі в очних зустрічах паритет – 1:1.

До теми Світоліна може повторити подвиг Вімблдону: які шанси в Еліни проти першої ракетки світу Швьонтек

Світоліна про складний старт сезону

Турнір WTA 1000 в ОАЕ є першим для Світоліної після проблем зі спиною, через які вона знялася з Відкритого чемпіонату Австралії. Українська тенісистка перед статусним матчем прокоментувала своє відновлення від травми та розповіла про старт сезону, який став складним через ушкодження.

Ми намагаємось працювати день за днем. Чесно кажучи, в мене дуже змішані почуття. Я добре почала сезон, грала у чудовий теніс, а потім знов травмувалась. Це морально важко. Тепер ми намагаємось відновлюватись для кожного матчу.

Все ще відчуваю біль там і тут, але намагаюсь якомога більше працювати зі своїм тілом. Раніше я добре тренувалась, тому змогла виграти ці два матчі. Але морально це було нелегко для мене, тому що мені довелось пропустити кінець минулого сезону, а потім Australian Open", – сказала Еліна.

Зазначимо, що матч Світоліна – Швьонтек розпочнеться не раніше 17:00. Його можна подивитися онлайн на телеканалі Setanta Sports+, а також ОТТ-платформі setantasports.

Цікаво. Еліна Світоліна двічі тріумфувала на турнірі в Дубаї. З чинних тенісисток, які наразі перебувають у Турі, жодна не може похизуватися таким досягненням. Абсолютною ж рекордсменкою є бельгійка Жустін Енен-Арденн, яка 4 рази вигравала титул. Вона закінчила кар'єру у 2011 році.