Второй самый счастливый момент после рождения дочери – Свитолина о победе над белорусской

В воскресенье, 9 июля, Элина Свитолина провела свой матч 1/8 финала Уимблдона. Соперницей была экс-первая ракетка мира Виктория Азаранка.

Элина Свитолина впервые в карьере обыграла белорусску Викторию Азаренко. Матч между украинкой и "нейтральной" спортсменкой длился почти три часа и завершился супертайбрейком в решающем сете, где Свитолина вырвала победу, уступая 4:7.

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Пришлось пропустить концерт, но оно того стоило

После матча украинка дала комментарий относительно безумного матча. Этот результат Элина назвала одним из самых эмоциональных моментов в карьере.

Что это значит? Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери. Это был очень сложный матч. Когда я проигрывала 0:2 во втором сете, то слышала вашу поддержку – и почти хотела плакать. Я не играла в свой лучший теннис, было сложно, но очень хотела выиграть этот матч, и очко за очком боролась, пыталась найти путь к победе. Не знаю, как я справилась с нервами на тайбрейке. Я думала, что многие смотрят этот матч дома, поддерживают меня. Знаю, что это означает для Украины, как любой момент для радости, который они могут разделить. Я только думала, сейчас сложные времена в Украине, а я здесь играю в теннис – не могу жаловаться, бороться, выигрывать каждое очко. И вот я здесь – выиграла матч,

– заявила Свитолина.

Выход в четвертьфинал Уимблдона стал для Элины неожиданностью. Она не рассчитывала, что сможет так быстро набрать форму и пройти так далеко на травяном "мейджоре".

"Невероятно выйти в 1/4 финала. Когда в январе я вернулась к тренировкам, не могла подумать, что выйду в четвертьфиналы на двух подряд турнирах Grand Slam. Не думала, что буду играть так хорошо на траве. Я наслаждаюсь атмосферой, этим шансом" , – сказала украинка.

В конце стало известно о забавной истории относительно концерта любимого певца Гарри Стайлза, который Элине "пришлось" пропустить и отдать заранее приобретенные билеты, чем развеселила публику:

Что ж, я надеюсь, что Гарри смотрит и возможно (смеется)… Я просто его большая фанатка [показывает сердечко].

Смотрите видео смешного момента из интервью

Певец, который неоднократно демонстрировал свою поддержку Украине на концертах, а накануне пригласил на свое выступление в Польше украинских беженцев. уже отреагировал на этот эпизод, поздравив Элину с победой и пригласил на будущие концерты.



Гарри Стайлз поздравил Элину с победой / скриншот из инстаграммы Светолиной

. Следующий свой матч Элина Свитолина проведет 11 июля против первой ракетки мира Иги Швентек. Это будет десятый в карьере четвертьфинал на турнирах Grand Slam для украинки. Начало матча не раньше 13:00. Если Элина одержит победу, то станет первой ракеткой Украины по окончании турнира.