Іга Швьонтек – Еліна Світоліна 2:0 (6:2, 7:5)

За право зіграти в півфіналі змагань наша спортсменка поступилась представниці Польщі Ізі Швьонтек. Рахунок зустрічі 2:0.

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У першому сеті особливої боротьби не вийшло. Швьонтек виграла партію з рахунком 6:2. Другий сет пройшов у впертій боротьбі. Однак перевести гру у третю партію Еліна не змогла - 5:7. Матч тривав 1 годину і 38 хвилин.

У півфіналі, який відбудеться також 15 травня, польська тенісистка зіграє проти Корі Гауфф зі США.

Турнір у Римі із призовим фондом 1 835 490 доларів триватиме до 16 травня.