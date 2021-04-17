Третю перемогу над японками Україні принесла Еліна Світоліна. Вона у доволі напруженому матчі перемогла Юкі Найто. При цьому японка не подала на перемогу за рахунку 6:5, і Світоліна на тай-брейку таки здобула перемогу.

Нагадаємо Мурашки йдуть по шкірі від підтримки українських фанатів, – Світоліна про матч за збірну

Еліна Світоліна – Юкі Найто 2:1 (6:2, 4:6, 7:6 (3))

Таким чином українки перемогли суперниць за три матчі. Перед тим у п'ятницю, 16 квітня, Марта Костюк обіграла Юкі Найто, а Світоліна здолала Тіхіро Мурамацу.

Нагадаємо, що 8 команд, які отримають перемогу на етапі плей-офф, отримають путівки в кваліфікацію Кубка Біллі Джин Кінг. Команди, які програли, будуть грати у Першій групі.

Таким чином, збірна України забезпечила собі місце в кваліфікації фіналу Кубка Біллі Джин Кінг 2022. Переможці на цій стадії зможуть виступити у фінальній частині змагань).