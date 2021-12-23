Элина презентовала новую команду

В составе команды Свитолиной – тренер Андис Юшка, тренер-консультант Гюнтер Бресник и специалист по физической подготовке Юрий Жураковский. Вместе с этими специалистами украинка проводит тренировочные сборы перед стартом в сезоне-2022.

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Андис Юшка – латвийский экс-теннисист, ранее он сотрудничал, как спарринг-партнер с другими представительницами WTA: представительницей Латвии Еленой Остапенко и американкой Амандой Анисимовой.

Новый тренер Свитолиной за свою карьеру поднимался на 136-е место в парном рейтинге АТР, он выступал в составе сборной Латвии в Кубке Дэвиса, где несколько раз встречался и с украинской командой.

Элина Свитолина с новой командой / btu.org.ua

Андис был капитаном латвийцев в Кубке Билли Джин Кинг. Несколько лет назад Юшка основал свою теннисную академию "AJ Tennis Academy".

В команду украинки присоединился известный австрийский тренер Гюнтер Бресник. Он с начала 2021-го года тренирует мужа Свитолиной Гаэля Монфиса. В списке бывших подопечных Бресника – Борис Беккер, Патрик Макинрой, Доминик Тим, а также соотечественник Андиса Юшки – Эрнест Гулбис.

Я в большом предвкушении от начала следующего сезона вместе с моей новой командой. Тот опыт, который имеет каждый из них, я уверена, принесет пользу моей игре. Я чувствую, что это правильные люди для сотрудничества на этом этапе моей карьеры,

– сказала Элина.

Свитолина сообщила в октябре 2021-го года о том, что решила прекратить сотрудничество со своим тренером Эндрю Беттлсом. Вместе с британцем украинка сотрудничала 5 лет и получила 11 титулов.