15 ракетка мира Элина Свитолина рассказала об изменениях в своей команде. В новом сезоне она будет работать с Андисом Юской и Гюнтером Бресником.

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"Если честно, было много разных вариантов. Где-то месяц-полтора после окончания сезона я думала о том, с кем мне хотелось бы работать. С Гюнтером Бресником я общалась, потому что он тренирует Гаэля. Бресник всегда находился со мной рядом и помогал мне в 2021 году, смотрел много моих матчей, мы на многие темы общались. Все сложилось в одно, и я решила взять его", – сказала украинка.

Также Элина рассказала, как познакомилась с Андисом Юской:

Нужен был человек, с которым будет взаимопонимание и который сможет влиться в команду. Как-то мне пришла мысль об Андисе Юске. Мы общались с ним на одном турнире, не помню, где, но мне пришла идея попробовать поработать с ним, почему бы и нет. Он уже завершил сотрудничество с Амандой Анисимовой, но я не знала, есть ли у него уже новая подопечная. Мой агент позвонил Андису, и мы вот так договорились, что будут пробные недели на Тенерифе, и так сложилось достаточно хорошо.



Элина Свитолина с новым тренером



Элина Свитолина и Адонис Юска



Элина Свитолина на тренировке

Свитолина сообщила в октябре 2021-го года о том, что решила прекратить сотрудничество со своим тренером с Эндрю Беттлсом. Вместе с британцем украинка сотрудничала 5 лет и получила 11 титулов.

Кто такие Бресник и Юска