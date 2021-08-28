Марта Костюк (Украина) – Варвара Грачева (Россия) 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)
Теннисистки во второй раз вышли на корт в этом же матче. Ранее поединок был прерван из-за резкого наступления темноты. Первый сет с камбэком взяла Марта Костюк – 7:6.
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Встреча была возобновлена со второй партии со счета 3:5 в пользу россиянки. Однако перерыв не стал полезным для украинки. Грачева довела партию до победы, выиграв еще один гейм с двумя брейками – 3:6.
Грачева взяла два подряд розыгрыша под ноль и вышла в полуфинал турнира – 4:6. В этот же день россиянка сыграла в 1/2 против Ализе Корне, которой уступила.
Марта Костюк имела все шансы попробовать сделать финал украинским, но не в этот раз. 19-летняя украинка остановилась на стадии четвертьфинала.
- За матч Костюк сделала три подачи на вылет, аж 8 двойных ошибок и отыграла 58% брейк-пойнтов.