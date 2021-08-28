Складний початок для українок
Відразу чотири українські тенісистки будуть боротись за трофей US Open в основній сітці. Найгірший жереб вдався для 21-річної Даяни Ястремської. Одеситка вже у першому колі зійдеться із експершою ракеткою світу Анджелік Кербер із Німеччини.
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Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє проти Ребекки Маріно з Канади. Канадка вперше з 2011 року виступає на US Open. Найкращий результат на турнірі вона показала в 2010 році, коли дійшла до другого кола.
- Світоліна спробує у гарному настрої підійти до US Open. Еліна пробилась у фінал турніру в Чикаго, де зіграє проти Алізе Корне з Франції.
19-річній Марті Костюк також потрапив не найкращий жереб. Дівчина поміряється силами з непростою тенісисткою з Греції Марією Саккарі. До слова, Марта перед стартом Відкритого чемпіонату США зіграла на турнірі WTA 250 у Чикаго. Українка зупинилась на стадії чвертьфіналу, де програла росіянці Варварі Грачовій.
Ангеліна Калініна в 1/64 фіналу зіграє проти Маяр Шериф, яка потрапила в основну сітку у статусі "лакі-лузера". Для єгиптянки це дебютний виступ на US Open.
Троє українок пролетіли повз основу US Open
Катерина Козлова, Леся Цуренко та Катаріна Завацька не змогли пройти кваліфікацію турніру. Завацька у двох сетах програла у першому колі представниці Польщі Урсулі Радванській.
Козлова не змогла протиставити нічого іспанській суперниці Крістіні Буксі. Найдалі у кваліфікації пройшла Цуренко. Леся здобула перемогу над австралійкою Еллен Перес. Але вже у наступному матчі програла Анні Кароліні Шмідловій зі Словаччини.