Свитолина показала, как выглядит "настоящая любовь"

Украинская теннисистка Элина Свитолина беспокоится о своей стране. Она неоднократно осуждала российскую агрессию.

Любовь связана с Украиной

В своих соцсетях теннисистка показала, как выглядит ее "настоящая любовь". Эта фотография связана с Украиной.

К слову Наступает время, когда молчание – это предательство, – украинские теннисисты

В одном из заведений Элина заказала украинский борщ.



Свитолина не изменяет украинским традициям / Фото из инстаграма теннисистки



Истинная любовь,

– подписала фото Свитолина.

Российских и белорусских теннисистов отстранили от Уимблдона. Это дело соревнования состоятся без них.

Украинские теннисисты обратились в главные теннисные органы. Они требуют отстранения спортсменов из России и Белоруссии, которые игнорируют войну в Украине.

На страницах в социальных сетях Элины Свитолиной, Марты Костюк, Сергея Стаховского и других наших теннисистов было опубликовано одинаковое заявление.