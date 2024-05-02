Семейная идиллия: очаровательное фото Свитолиной с дочкой, мужем и домашним любимцем
Элина Свитолина во время паузы между турнирами отдыхала в кругу семьи. Приятные эмоции пригодятся первой ракетке Украины в следующих соревнованиях.
Украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Мадриде. Титулованная спортсменка выбыла из соревнований после стартового матча, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо, пишет 24 Канал.
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Свитолина: Семья – самая большая радость
Ранний вылет с турнира позволил Элине больше времени провести в семейном кругу. Свитолина поделилась фотографией с отдыха, где она вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочкой Скай и любимой собакой наслаждаются прогулкой.
Такие моменты заставляют нас благодарить за любовь, которая нас окружает. Семья – наша самая большая радость,
– подписала фотографию Свитолина.
Свитолина в семейном кругу / Фото из инстаграма теннисистки
- Отметим, что 6 мая в Риме начнется турнир WTA 1000, в котором примет участие Элина Свитолина. Украинка дважды выигрывала Italian Open (2017 и 2018).
- В рейтинге WTA Свитолина занимает 18-е место.