Семейная идиллия: очаровательное фото Свитолиной с дочкой, мужем и домашним любимцем

Элина Свитолина во время паузы между турнирами отдыхала в кругу семьи. Приятные эмоции пригодятся первой ракетке Украины в следующих соревнованиях.

Украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно выступила на турнире WTA 1000 в Мадриде. Титулованная спортсменка выбыла из соревнований после стартового матча, уступив испанке Саре Соррибес-Тормо, пишет 24 Канал.

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Свитолина: Семья – самая большая радость

Ранний вылет с турнира позволил Элине больше времени провести в семейном кругу. Свитолина поделилась фотографией с отдыха, где она вместе с мужем Гаэлем Монфисом, дочкой Скай и любимой собакой наслаждаются прогулкой.

Такие моменты заставляют нас благодарить за любовь, которая нас окружает. Семья – наша самая большая радость,

– подписала фотографию Свитолина.

Свитолина в семейном кругу / Фото из инстаграма теннисистки