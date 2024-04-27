Он станет рекордным в истории Ролан Гаррос. Общая сумма призовых увеличилась почти на 8 процентов по сравнению с предыдущим сезоном.
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Солидные призовые
Сообщается, что призовой фонд достигнет показателя 53,5 миллионов евро. Наибольшую сумму получат победители одиночных турниров – по 2.4 миллиона евро.
Чемпионы женского и мужского парных разрядов заработают по 590 тысяч евро, а финалисты квалификации получат по 41 вместо 34 тысяч евро.
Призовые Ролан Гаррос-2024 для одиночных турниров
- Победители – 2,4 миллиона евро
- Финалисты – 1,2
- Полуфиналисты – 650 тысяч
- Четвертьфиналисты – 415
- 1/8 финала – 250
- 1/16 финала – 158
- 1/32 финала – 110
- 1/64 финала – 73
Ролан Гаррос-2024: сумма призовых для парных турниров
- Победители – 590 тысяч евро (на двоих)
- Финалисты – 295
- Полуфиналисты – 148
- Четвертьфиналисты – 80
- 1/8 финала – 43,5
- 1/16 финала – 27,5
- 1/32 финала – 17,5
Отметим, что в заявку основной сетки Ролан Гаррос попали 5 украинских теннисисток – Элина Свитолина, Марта Костюк, Ангелина Калинина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко.
Напомним, что действующими чемпионами Ролан Гаррос в одиночных разрядах являются Новак Джокович и Ига Швентек. Рекордсмен нынешнего турнира – Рафаэль Надаль. Он 14 раз триумфовал на грунтовом мейджоре. Вероятно, в нынешнем году он в последний раз сыграет на нем.