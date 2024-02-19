Украинское дерби: Свитолина обыграла Калинину в первом круге турнира в Дубае

Второй в этом сезоне турнир категории WTA 1000 начался в Дубае. В понедельник, 19 февраля, три украинские теннисистки - Элина Свитолина, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская - провели матчи первого круга на этом турнире.

В первом раунде хардового турнира серии WTA 1000 на корте сошлись две украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Матч завершился в двух сетах победой Элины, пишет 24 Канал.

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Ангелина Калинина - Элина Свитолина 0:2 (3:6, 6:7)

Поединок между двумя теннисистками прошел в напряженной борьбе, хотя состоял лишь из двух сетов. В первом сете Элина взяла преимущество с разрывом, что оказалось достаточным для победы со счетом 6:3.

Во втором сете оба игрока не потеряли свои подачи, и при счете 4:5 Элина отыграла два сетпойнта. Соорудив тайбрейк, на котором у соперницы был сетпойнт, она не использовала эту возможность, а Элина завершила игру со второго матчпойнта со счетом 9:7.

Как сыграли другие украинки

Всего пять украинских теннисисток приняли участие в турнире в ОАЭ. Однако, из-за травмы и болезни, Леся Цуренко и Марта Костюк были вынуждены отказаться от участия. Ранее обе игроки также не смогли завершить турнир WTA 1000 в Дохе.

Первой в понедельник на корт вышла Даяна Ястремская. В первом сете она не смогла противостоять Кудерметовой, проиграв 0:6 "нейтральной" россиянке.

Однако во втором сете украинка полностью изменила ход игры, выходя вперед со счетом 3:0. До конца сета Ястремская сделала еще один брейк и восстановила паритет - 6:1.

Однако в решающем сете преимущество снова удалось получить Кудерметовой. Российская теннисистка использовала оба брейкпойнта в первых четырех геймах и вышла вперед 4:0. Вскоре она закрыла поединок, выиграв с третьего матчпойнта на подаче Ястремской со счетом 6:0.