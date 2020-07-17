Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер спас сестру от нападения собаки. За такой поступок Всемирная боксерская организация (WBC) признала его почетным чемпионом.

Бриджер спас свою младшую сестру, на которую напала разъяренная собака. Мальчик сам подставился под удар, получив многочисленные травмы лица. Эта история произошла 9 июля, пишет 24 канал.

Как все было: 6-летний мальчик спас маленькую сестру от нападения собаки: детали и жуткие фото

"Мы наградили шестилетнего Бриджера Уокера званием почетного чемпиона WBC за его смелые действия, которые отражают лучшие человеческие качества. Бриджер, ты герой!" – говорится в официальном Twitter-аккаунте WBC.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero pic.twitter.com/L2FqL0K4vw — World Boxing Council (@WBCBoxing) July 15, 2020

Что известно о героическом поступке Бриджера Уокера

История смелого 6-летнего мальчика из США Бриджера Уокера всколыхнула весь мир. На днях в сети появилась информация, что он защитил свою младшую сестру от нападения немецкой овчарки и тем самым пострадал сам. Поступок маленького американца поразил даже голливудских звезд, поэтому они обратились к нему со своим восторгом.

Сейчас 4-летняя сестра Бриджера чувствует себя хорошо, в то время как ее брату наложили аж 90 швов на лицо. Мальчик имеет не только большой шрам на лице, но и синяки. Впрочем, он уверенно констатирует, что: "Если кто-то из нас должен умереть, то пусть это буду я".