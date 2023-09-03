Далее без украинок: Свитолина в борьбе уступила третьей ракетке мира в 1/16 US Open-2023

В ночь на 3 сентября в Нью-Йорке состоялся матч третьего круга Открытого чемпионата США, в котором Элина Свитолина противостояла американке Джессике Пегуле. К сожалению, представительница Украины не сумела совершить камбэк.

Элина Свитолина (Украина) – Джессика Пегула (США) 1:2 (4:6, 6:4, 2:6)

До стадии 1/16 финала US Open-2023 дошла только украинка – Элина Свитолина. Так что болельщики надеялись, что первая ракетка Украины продолжит выступления в американском мейджоре, пишет 24 Канал.

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Матч проходил в очень напряженной борьбе. В первом сете ключевым стал пятый гейм. До него соперницы набирали очки на собственных подачах – 2:2. Украинка отыграла два брейк-поинта, но на третьем Пегуле удалось сделать брейк. Далее теннисистки снова удерживали свои подачи, завершив сет со счетом 6:4 в пользу американки.

Во второй партии Элина совершила камбэк. Обе теннисистки снова уверенно брали свои подачи. Интрига держалась до 10-го гейма. Свитолиной удалось дожать Пегулу и выиграть сет – 6:4.

Однако в решающей партии чаще ошибалась украинская теннисистка, чем воспользовалась американка. В итоге Свитолина уступила 2:6.

В общей сложности матч длился 1 час 50 минут. Это была пятая встреча соперниц, в четырех из которых победу праздновала Пегула.

Видеообзор матча Свитолина – Пегула