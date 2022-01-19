Свитолина на отказе соперницы продолжает борьбу за трофей Australian Open

Элина Свитолина пробилась во третий круг Australian Open. Первая ракетка Украины одолела соперницу из Франции Армони Тан.

Армони Тан – Элина Свитолина 1:1 (3:6, 7:5, 1:5)

Ровно 2 часа 11 минут понадобилось украинцы, чтобы выйти в следующий круг соревнований. Элина стала первой из двух украинских теннисисток, которой удалось пробиться в 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии.

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На старте первого сета Свитолина повела с комфортным счетом 0:3, взяв розыгрыш на подаче соперницы. Уже через три гейма украинка довела цифры на табло до разгромных 1:5. Дальше Тан удалось взять два розыгрыша, но ключевой гейм остался за Элиной. В итоге – 3:6.

Французская теннисистка отдала Светолине две подачи. В то же время Элина сделала такой подарок оппонентке только однажды.

Нокдаун для Светолиной

Во второй партии велась напряженная борьба. Включилась Тан, а Свитолина словно не была готова к такому повороту событий. Украинка трижды вела в счете, но Армони взяла последние два гейма и сравнила счет по сетам (1:1) – 7:5.

Отказ соперницы украинки

. Во втором сете Свитолина провалилась на собственных подачах. Четыре гейма подряд Элина отдала сопернице на своем мяче.

Все решалось в третьем сете. Стартовый гейм взяла Тан, но он стал первым и последним для нее в этой партии. Свитолина разбила соперницу и остановилась в шаге от гейма, который мог стать последним во встрече 1:5. Однако сама Тан получила травму и отказалась продолжать матч.