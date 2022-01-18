Это произошло в первом сете матча между аргентинцем Федерико Дельбонисом и испанцем Педро Мартинес-Портеро. На тай-брейке во время короткой паузы неожиданно потеряла сознание девушка, которая подавала мячи.
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Оба теннисиста сразу бросились ей на помощь, позвав и медиков.
Через некоторое время девушка пришла в себя и самостоятельно покинула корт.
Вероятной причиной этого могла стать жара, царящая в Мельбурне. В Австралии в эти дни зафиксировали температурные рекорды.