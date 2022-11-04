Самые нежные объятия: Свитолина поделилась обаятельными фото маленькой дочери

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает радовать своих подписчиков новыми фотографиями новорожденной дочери. Обаяние фото просто зашкаливает.

Снимки маленькой дочери Скай Свитолина опубликовала в своем Instagram. На первом фото знаменитая спортсменка делает селфи с дочкой, которую держит на руках. А на втором малышка находится на коленях своей мамы.

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Сама Свитолина одета в патриотическое худи с сине-желтым принтом.

Мой лучший друг за объятиями,

– подписала фотографию теннисистка.

Напомним, что 15 октября у Элины Светолиной и Гаэля Монфиса родилась дочь, которой родители дали имя Скай.

Звезда украинского тенниса приостановила свою карьеру, из-за чего опустилась в рейтинге WTA. Сейчас спортсменка занимается воспитанием дочери и помогает Украине в качестве посла президентской платформы United24.