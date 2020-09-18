Вторая ракетка мира Даяна Ястремская вылетела в третьем раунде турнира WTA. Украинка боролась изо всех сил, но не смогла победить экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Украинка уступила теннисистке из Румынии в двух сетах, пишет 24 канал.

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Даяна Ястремская (Украина) – Симона Халеп (Румыния) 0:2 (5:7, 4:6)

Даяна Ястремская пыталась второй раз в карьере выйти в 1/4 финала турнира в Риме, поэтому включилась в борьбу против второй ракетки мира уже с первых секунд встречи.

Начало поединка могло сниться Симоне Халеп в кошмарных снах. Активное начало от украинки привело к счету 3:0 в пользу Даяны. Не на такое начало встречи рассчитывала румынка.

После этого Халеп взяла себя под контроль и почти не ошибалась, что не скажешь об украинской теннисистке. В пятом гейме Ястремская позволила сопернице сделать брейк. При счете 5:5 украинка легко отдала гейм на своей же подаче, что привело к потере первого сета, который был почти в руках украинской теннисистки.

Категория теннисных турниров WTA была создана в 2009 году и состоит из 20 турниров. Украинка Элина Свитолина является двукратной победительницей турнира в Риме (2017 и 2018)

Похоже, Даяна сильно расстроилась после первого сета, что вылилось в провальную игру на начале второй партии. Украинка в трех геймах выиграла лишь два очка, отдав при этом еще два гейма на своей подаче.

Украинская теннисистка взяла себя в руки и сделала обратный брейк, но на большее сил у Ястремской не хватило.

Симона Халеп в четвертьфинале Internazionali BNL d'Italia сыграет с Еленой Рыбакиной, которая занимает 18 строчку в рейтинге WTA.

Сегодня, 18 сентября, свой поединок проведет другая украинка Элина Свитолина, которая встретится с российской теннисисткой Светланой Кузнецовой, которая в прошлом матче одолела эстонку Анетт Контавейт.

Свитолина встречалась с Кузнецовой четыре раза и одержала три победы. Все прошлые матчи теннисистки играли друг против друга на хардовом покрытии.