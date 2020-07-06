Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина может пропустить Открытый чемпионат США (US Open). Пятая ракетка мира все еще не приняла решения относительно выступления на кортах в Нью-Йорке.

Свитолина призналась, что еще не приняла решение об участии в US Open из-за коронавируса. Об этом информирует btu.org.ua.

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Свитолина боится лететь в США

Украинская теннисистка переживает из-за количества больных коронавирусом в США.

По состоянию на 6 июля в США COVID-19 обнаружили у 2 888 729 человек. По этому показателю США лидеры в мире.

Сейчас я продолжаю следить за ситуацией в США и какие могут быть риски. Когда ты видишь данные о количестве инфицированных в США, то становится немного страшно,

– заявила украинка.

Несмотря на стабилизацию ситуации в Нью-Йорке, Свитолина считает, что положение других штатов ослабляет всю страну.

"И все равно существует еще много неопределенности: об очках в рейтинге, об условиях пребывания, о тестах. Сложно это все себе представить", – сказала украинка.

Элина ставит под сомнение справедливость проведения турнира, ведь не у всех есть возможность покинуть свои страны.

"Да, в целом все очень запутанно. В принципе я буду решать в последний момент", – подытожила Свитолина.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что US Open состоится в запланированные сроки – с 31 августа по 13 сентября. Турнир пройдет без зрителей.