Мы станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира, – Свитолина
Источник:фейсбук Елины Свитолиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина посетила Международную конференцию в Лугано по восстановлению Украины. Спортсменка поделилась своими впечатлениями от мероприятия.
Свитолина: Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные
4 – 5 июля швейцарское Лугано принимало Международную конференцию, где поднимаются вопросы восстановления Украины, которая продолжает страдать от российской агрессии. Элина Свитолина посетила это мероприятие.
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В своих соцсетях теннисистка поделилась впечатлениями от конференции.
Только закончилась международная конференция по восстановлению Украины в Лугано, в которой я имела честь участвовать. Не сомневаюсь в том, что мы победим и станем не просто новым украинским чудом, но и примером для всего мира,
– написала Элина.
"Украинцы – отважные, талантливые, профессиональные, и сегодня имеют большую поддержку международных партнеров. Я горжусь Владимиром Зеленским, Кабмином, бизнесом и нашим народом. Уверена – мы станем страной, где каждый захочет жить и работать. Слава Украине", – добавила спортсменка.
Свитолина активно помогает Украине
- Свитолина является послом платформы UNITED24, объединяющей международных партнеров и благотворителей, которые намерены помочь Украине.
- Теперь в ее профессиональной карьере пауза. Элина ждет первенца.
- Спортсменка подчеркнула, что даже не думает о корте, все ее мысли направлены на помощь Украине.
- Свитолина помогает юным украинским теннисистам, вынужденно выехавшим из страны из-за войны.
- 23 июля в Кракове пройдет благотворительное мероприятие для Украины по инициативе первой ракетки мира Иги Швентек. На нем в качестве специальных гостей будут присутствовать послы платформы UNITED24 Андрей Шевченко и Элина Свитолина.