Проблемы перед стартом US Open: Свитолина обеспокоила фотографией с ортезом

Уже в конце августа начнется последний турнир Gramd Slam в 2023 году. Украинские фанаты тенниса возлагают большие надежды на соревнования в женском разряде.

Сразу 4 украинских теннисистки находятся в топ-50 рейтинга WTA, поэтому надежды на успешное выступление в США не безосновательны. Однако у болельщиков есть повод для тревоги.

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Правая стопа продолжает беспокоить Свитолину

Меньше, чем за 2 недели до турнира, первая ракетка Украины на своей странице в соцсетях опубликовала фото, которое демонстрирует, что у нее не все в порядке со здоровьем. Поэтому Элина Свитолина носит ортез на правой ноге.

Что ж, привет…,

– подписала фото теннисистка.



Свитолина носит ортез накануне старта US Open / сторис с инстаграммой спортсменки

Украинку беспокоит боль в ноге еще после успешного Уимблдона, где она дошла до полуфинала и вернула себе статус первой ракетки Украины. Тогда она писала, что сделает все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться до Открытого чемпионата США.

После травяной части сезона Элина пришла в 1/4 финала турнира в Вашингтоне, после чего в первом круге уступила в Монреале, а также снялась с турнира в Цинциннате, где должна была сыграть против Каролин Возняцки.

. US Open 2023 будет проходить с 28 августа по 10 сентября. Украинка благодаря удачным выступлениям по возвращении в Тур попала в основную сетку американского мейджора.

Надеемся, что наша звездная теннисистка успеет полностью восстановиться и зажжет по полной на кортах США.