По словам Элины Свитолиной, ее мотивация в жизни – цели, которые она себе сама ставит. При этом они могут быть как на день или неделю, так и на год.

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Так, к дневным целям относится сжигание калорий. А вот к недельным – прочитанная книга. Или победа на турнире.

Что касается годовых целей, то они связаны в основном с профессиональной деятельностью – место в итоговом рейтинге, пройденный курс по питанию или физиологии. Или улучшение своего французского языка.