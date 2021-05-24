Украинские теннисистки в рейтинге WTA

На прошлой неделе теннисистки сыграли два турнира категории WTA 250 в итальянской Парме и сербском Белграде. Девушки изменили свои позиции в рейтинге WTA.

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На соревнованиях в Италии победила 17-летняя американка Кори Гауфф, которая обновила личный рекорд, поднявшись на 25-ю позицию мирового рейтинга. В Сербии титул достался испанке Пауле Бадосе, которая также показала свой лучший результат в мировой квалификации (34 место). Украинка Элина Свитолина осталась на 6 позиции (5 835 баллов).

Немного свои позиции ухудшили Даяна Ястремская и Марта Костюк. Отстраненная от соревнований Даяна опустилась на 4 ступени. Теперь 21-летняя одесситка занимает 37 место. Марта же не участвовала в этих турнирах. 18-летняя теннисистка в последний раз выходила на корт еще в Риме, где вылетела в 1/32 финала. Сейчас Костюк в рейтинге WTA стала ниже на одно место – 81 позиция.