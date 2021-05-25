За словами Еліни Світоліної, її мотивація в житті – цілі, які вона собі сама ставить. При цьому вони можуть бути як на день чи тиждень, так і на рік.

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Так, до денних цілей відносяться спалювання калорій. А от до тижневих – прочитана книжка. Або перемога на турнірі.

Щодо річних цілей, то вони теж пов'язані здебільшого з професійною діяльністю – місце в підсумковому рейтингу, пройдений курс з харчування чи фізіології. Або покращити свою французьку мову.