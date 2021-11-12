Свитолина назвала сумму, которую ей предлагали за договорные матчи

Элина Свитолина рассказала о договорных матчах в профессиональном теннисе. Украинка призналась, что получала много предложений принять участие в поединке с фиксированным результатом, однако категорически отказывалась от аферы.

Суровая борьба с коррупцией

Свитолина рассказала, что договорные матчи в футболе и теннисе несколько отличаются. По словам украинки, в теннисе договорные матчи на более низком уровне.

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27-летняя теннисистка отметила, что в теннисе серьезно борются с договорными матчами. Вероятно, Свитолина подразумевает деятельность организации International Tennis Integrity Agency.

Есть специальная организация, которая все это отслеживает. В теннисе на высоком уровне все серьезно. На низком уровне есть очень ужасные ситуации. Многие люди "связались" с договорными матчами. Особенно в Турции и Египте, где сидят по целому году и играют турниры. Там очень много. Там и судьи очень многие попали,

– рассказала Свитолина.

Теннисистка также рассказала о строгих правилах для всех игроков. В частности, по словам Свитолиной, теннисисты должны сообщать о любом предложении сыграть договорной матч.

"Я должна обратиться в эту организацию и сказать, что такой-то предложил мне такие-то деньги... С ним связываются, и там большие проблемы. Если я не обратилась, даже не согласившись, то меня могут дисквалифицировать", – отметила Свитолина.

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Элина рассказала, что любые сообщения о договорных матчах она переправляет в организацию, чтобы не иметь проблем. Свитолина подтвердила, что получала предложения сыграть договорной матч.

Очень много было писем, сообщений. Те люди, которые не знают, до сих пор отправляют. Я избегаю. Там приходят 200 –300 тысяч... Но я не знаю, реальные ли это деньги, или меня обманывают. Это все не мое,

– резюмировала украинка.

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Украинцы и договорные матчи в теннисе