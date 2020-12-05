Украинский теннисист Станислав Поплавский получил пожизненную дисквалификацию и денежный штраф за участие в договорных матчах. Теперь украинец не сможет продолжить карьеру и даже просто посещать теннисные матчи.

В период с 2015/19 годов теннисист из Украины Станислав Поплавский любил участвовать в договорных матчах. Он передавал результаты людям, которые занимались ставками на спорт. Разоблачив такие его выходки началось расследование, сообщает btu.org.ua.

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Пожизненная дисквалификация

В его ходе вина украинца таки была установлена. Поплавский полностью же признал свою вину и принял обвинения.

Ему вынесли максимальное наказание – пожизненная дисквалификация и штраф в размере 10 тысяч долларов. Также Станиславу запретили появляться на теннисных турнирах даже в роли зрителя.

Станислав Поплавский не является слишком известным теннисистом среди представителей Украины. Его лучшая позиция в рейтинге ATP была 440 ступенька.

За свою карьеру он заработал только 40 тысяч долларов призовых. 29-летний теннисист в последний раз выходил на корт еще в конце 2018 года.